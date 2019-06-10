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Tuzluca Belediyesi’nden tarım ve üretime tam destek

Tuzluca Belediyesi, ilçeyi kalkındırmaya yönelik çalışmalarını çeşitli alanlarda sürdürüyor.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:05
Tuzluca Belediyesi’nden tarım ve üretime tam destek

Tuzluca Belediyesi, ilçeyi kalkındırmaya yönelik çalışmalarını çeşitli alanlarda sürdürüyor. Belediye, bu çerçevede tarımsal çalışmalara başladı.


Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan yaptığı açıklamada, "Tuzluca arazisinde ne üretebiliriz diye tarım ekonomisi profesörlerini üretim uzmanlarını ve tohum uzmanlarını getirdik ilçeye muhtelif yerlerden toprak örnekleri incelenmek üzere aldık. En doğru kararları alıp, en düşük risklerle üretim için pilot uygulamalar yapacağız İnşallah. Göreve yeni başladığımız için sezonun ve mevsimin boş geçmemesi ve değerlendirmek adına 10 dönüm üzerine sera kuruluma başladık, İlçemize bağlı üç kaya köyünde 50 dönüm üzerine fasulye ekimine başladık, İnşallah ilerleyen zamanda halkımızın desteğiyle üretime yönelik çok çalışmalarımız olacaktır Her şeyi devletimizden ,büyüklerimizden beklemek olmaz herkes taşın altına elini koyacak ve Hep beraber üretip, hep beraber kalkınıp, hep birlikte başaracağız. Tuzluca’yı bilmeyen duymayan kalmayacak. Sözümüz olsun. Yüreğinde sevgi olan, vicdanı olan, vatan sevgisi olan, memleket sevdası olanahde vefa olan, hak-hukuk olan ve çalışıp üretelim diyen tüm kardeşlerimizi bu kervana bekliyoruz" dedi.


Ayrıca geliri öğrencilere burs ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gül reçeli üretimi yapacaklarını dile getiren Başkan Türkan "Evinde, mahallesinde,köyünde reçellik gülü olup vermek ya da satmak isteyenler bizimle iletişime geçmeleri arzu ediyoruz. Tüm halkımızın desteğine vedualarına ihtiyacımız var. Rabbim bizleri mahcup etmesin inşallah" açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:05
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