Tuzlalı gençlerin iyilikte yarıştığı 3. Genç Gönüllüler Ligi başladı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın “Eğitim Kenti Tuzla” vizyonuyla Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi tarafından hazırlanan ve bu yıl 3’üncüsü düzenlenen "Genç Gönüllüler Ligi" sosyal sorumluluk projesi törenle başladı. İyilikte 1’inci olan ekip Paris Disneyland Gezisi ile ödüllendirilecek. Başkan Yazıcı, ilk 10 takım oyuncularına da notebook hediyesi sözü ile sürpriz yaptı.

Tuzla Belediyesi 3. Genç Gönüllüler Ligi, Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde törenle başladı. Açılışa Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi öğrencileri ve öğretmenler katıldı. Tuzlalı gençler, açılış programına katılarak iyilikte yarışan arkadaşlarını gönülden destekledi.

İyilikte maratonun başlangıcı

Programda açılış konuşmasını Tuzla İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu yaptı. Ligi iyilik maratonunun başlangıcı şeklinde tanımlayan Alireisoğlu, “Burası iyilik maratonunun başlangıcı. Bu maratonun ana paydasının iyilik olması gerçekten insana sevinç veriyor. Toplumun en kıymetli, en değerli hazinesi, varlığı, geleceği gençler. Bunu söylemek kolay asıl bu paydanın içini doldurmak çok önemli. Toplum hayatını, sosyal dokuyu, mahalleyi, Tuzla’yı, sizin hayatınızı güzelleştiren çok değerli bir katkı sağlanıyor. Böyle bir çalışma yapılan bir ilçede olduğum için sizler için gerçekten sevinçliyim” dedi.

"İyilik kenti Tuzla"

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ise programda yaptığı konuşmada lige katılan gençleri tebrik etti. Başkan Yazıcı, “Bu yıl 3’üncüsünü düzenlediğimiz Genç Gönüllüler Ligi’nde çok önemli bir evrensel kavram üzerinde duruyoruz. Hangi felsefe, düşünce, görüş olursa olsun iyilik yapmayı asla dışlamayan bir dünyada yaşıyoruz. Dünyamıza baktığımızda eksikliğin aslında iyilik yapmak olduğunu görüyoruz. Aç kalan kimsenin olmayacağı, kimsenin mazlum olmayacağı, annesi babası öldüğünde yetim kalmayacağı bir dünyayı sadece iyilikle başarabiliriz. Gençlik geleceğe adım atmak için kendini yetiştiriyor. Sevgi olmadan iyilik yapamazsınız. Sevginiz yoksa iyilik yapma duygusu da içinizden gelmez ve eğer ki iyilik yapmak istiyorsanız sevdiğiniz için ve ödün vermek için iyilik yaparsınız. Ve ben bunu her yerde söylüyorum ve söylemeye de devam edeceğim. Tolstoy’un güzel bir sözü var; sadece kendi mutluluğu için yaşayan insan kötüdür. Bu sözü lütfen unutmayın. Sadece kendi mutluluğunuz için asla yaşamayın” şeklinde konuştu.

Tuzla Belediyesi’nin “Eğitim Kenti Tuzla” ve “Denizle Anılan Tuzla” vizyonunu hatırlatan Başkan Yazıcı, “İyilik Kenti Tuzla”nın da gençlerin eseri olacağını vurguladı. Başkan Yazıcı, “İyilik Kenti Tuzla’yı sizin sayenizde yapacağız. İyilik denince akla Tuzla gelmesini sizin sayenizde sağlayacağız. İnşallah bundan sonraki yarışmalarda da çıtayı yükselterek İyilik Kenti Tuzla’yı birlikte oluştururuz” temennisinde bulundu.

Başkan Yazıcı’dan Genç Gönüllülere jest

Yazıcı, 3. Genç Gönüllüler Ligi yarışmacılarına yeni hediyeleri ile jest yaptı. Başkan Yazıcı, mevcut ödüllere ek olarak ilk 10 takım oyuncularına notebook hediyesi sözü verdi. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın ödülleri arttırması gençler tarafından coşkuyla karşılandı. Açılış programı Tuzla Belediyesi Genç Gönüllüler Ligi sinevizyon gösterimi ve Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi kursiyerlerinden oluşan Mavi Rüya grubunun konseri ile sona erdi.

Tuzla Belediyesi 3. Genç Gönüllüler Ligi

Tuzla Belediyesi 3. Genç Gönüllüler Ligi’nde 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri 4 kişiden oluşan takımlarıyla iyilik için yarışacaklar. 6 hafta sürecek iyilik yarışında en çok puanı toplayan ilk 3 takım birbirinden güzel gezi organizasyonları ile taçlandırılacak. Birinci olan takım Paris Disneyland, ikinci olan takım Balkanlar Turu, üçüncü olan takım ise Karadeniz turu, ilk 10 takım oyuncuları notebook ile ödüllendirilecek.

Tuzla Belediyesi 3. Genç Gönüllüler Ligi’nde her hafta farklı bir konuda iyilik yaparak yarışacak. Genç gönüllüler sokak hayvanlarını besleyecek, ihtiyaç sahibi ailelerin hayatlarına katkı sağlayacak, ibadethaneleri temizleyecek, hastanelerde yatan hastaları ziyaret edecek. Genç gönüllüler ayrıca yeşil alan ve fidanlık oluşturma, çevre temizliğine katkı sağlama, atık pil, yağ, plastik toplama, ekolojik dengeyi düzenleyici etkinlikler ve projeler gerçekleştirecek, oyuncak, kıyafet, kitap ve benzeri malzemeleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırmayı hedefleyecek. Büyüklerine saygı ve tarihe özveri düsturunun da göz önünde bulundurulduğu yarışta gençler atalarını ve ecdadı saygıyla anacak ve huzurevi sakinlerini ziyaret ederek onlara moral verecek.

Tuzla Belediyesi 3. Genç Gönüllüler Ligi ödül töreni 28 Mart 2019 Perşembe günü gerçekleştirilecek.