Tuzladaki tersanede yangın çıktı Tuzladaki tersanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tuzladaki tersanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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