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Tuzla'daki "koku" soruşturmasında Adli Tıp devrede

Soruşturma kapsamında, olay yerinden alınan numunelerin, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için incelenmesine karar verildi

28 Şubat 2019 Perşembe 10:39
Tuzla'daki "koku" soruşturmasında Adli Tıp devrede

Tuzla'da çevreye yayılan, kaynağı henüz belirlenemeyen kokuya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, olay yerinden alınan numunelerin, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığının tespiti için Adli Tıp Kurumu tarafından incelemesine karar verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, İçmeler Mahallesi'nde yoğun olmak üzere ilçe genelinde yayılan ağır kokunun kaynağının tespiti amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Soruşturmayı yürüten savcılık, olay yerinden elde edilen 5 kimyasal svap, 1 kimyasal katı-sıvı madde ve 2 sıvı numunenin, insanlar, hayvanlar ve bitkilerin yaşamsal faaliyetleri açısından tehlike oluşturup oluşturmadığı, tehlike arz ediyorsa etkisinin tespiti amacıyla Adli Tıp Kurumunca inceleme yapılması için Sulh Ceza Hakimliğinden talepte bulundu.

Bu talebi kabul eden Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, söz konusu tespitin yapılabilmesi için numuneler üzerinde İstanbul Adli Tıp Kurumunca inceleme yapılmasına izin verilmesine karar verdi.

- Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan vidanjör sürücüsü C.A'nın hakimlikteki ifadesi de ortaya çıktı.

C.A ifadesine, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Vidanjör bana aittir. Benim kimyasal atıkla herhangi bir ilgim yoktur. Tamamen şans eseri bu olayla ilişkilendirildim. Ben normalde yaptığım işi yaptım. Oradan ofisime geçtim. Biz aldığımız atıkları geri dönüşüm tesisleri ya da arıtma tesislerine götürürüz. Bunun dışında benim başkaca herhangi bir yere atığı dökmem mümkün değildir. Çünkü evraklı olan atığı bizim kesinlikle arıtmaya götürmemiz gerekmektedir."

Bu arada, şüpheli C.A hakkında yurt dışına çıkmamak, haftada bir gün ikametine en yakın polis merkezinde imza atmak ve 20 bin lira güvence bedeli yatırmak suretiyle adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 10:39
  1. İstanbul
  2. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Soruşturma
  4. Tuzla'daki

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