Tuzla’daki koku paniğiyle ilgili soruşturma Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘çevreyi kasten kirletmek’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Tuzla’da etkili olan ağır kokuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘çevreyi kasten kirletmek’ suçundan soruşturma başlatıldı.

Tuzla’da sabah saatlerinde kaynağı henüz belirlenemeyen ağır bir koku etkili olmuştu. Konuya ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’çevreyi kasten kirletmek’ soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında söz konusu kokunun kaynağının tespit edilmesi için incelemelerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.