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Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından soruşturma kapsamında, kolluk ekiplerine olayın araştırılması ve sorumluların tespiti yönünde talimat verildiği, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasına yönelik soruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi

26 Şubat 2019 Salı 15:48
Tuzla'daki kaynağı belirsiz koku

İSTANBUL (AA) - Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla'daki kokuya ilişkin başlatılan soruşturmanın titizlikle devam ettiğini bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Tuzla ilçesi İçmeler Mahallesi Aysun Sokak üzerindeki rögar kapağından çevreye ağır koku yayıldığı ve iki çocuğun bu kokudanetkilenerek Tuzla Devlet Hastanesine kaldırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Tuzla ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olay yeri inceleme ekibi ile İSKİ görevlilerince mahallinde inceleme yapıldığı ve ardından bölge temizlenerek kokunun giderildiği kaydedilen açıklamada, hastane nezdinde yapılan araştırma sonucu kokudan etkilenen her iki çocuğun da ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiğinin belirlendiği aktarıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında kolluk ekiplerine olayın araştırılması ve sorumluların tespitiyönünde talimat verildiği, maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılmasına yönelik olaraksoruşturmaya titizlikle devam edildiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 15:48
  1. açıklama
  2. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
  3. Tuzla Koku

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