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Tuzla’da yabancı bayraklı gemide yangın

Tuzla’da yabancı bayraklı bir gemide yangın çıktı.

23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
Tuzla’da yabancı bayraklı gemide yangın

Tuzla’da yabancı bayraklı bir gemide yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında ölen ya da yaralanan olmadı.


Edinilen bilgiye göre, Tuzla Aydıntepe Mahallesi Sinem Sokak’ta bulunan bir tersanedeki yabancı bayraklı gemide henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 14:46
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