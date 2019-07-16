Tuzla'da trafik kazası: 1 ölü Yol kenarındaki duvara çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Postane Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde Tunç Fırat Kaya (26) idaresindeki 06 NL 605 plakalı otomobil henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçe duvarına çarptı. Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede sürücü Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kaya'nın cenazesi Tuzla Devlet Hastanesi morguna götürüldü.



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