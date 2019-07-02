Tuzla’da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.
Tuzla’da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı.
02 Temmuz 2019 Salı 13:21
Tuzla’da sert köpük imalatı yapılan bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonrası yangın kontrol altına alındı.
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