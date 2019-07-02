Tuzla’da sert köpük imalathanesinde yangın Tuzla’da bir sert köpük imalathanesinde yangın çıktı.

Tuzla’da bir sert köpük imalathanesinde yangın çıktı. Alevler imalathanenin çatısına sıçrarken itfaiye yangını kontrol altına aldı.

Yangın, Tuzla Deri Sanayi bölgesi karşısında bulunan bir sert köpük imalathanesinde çıktı. İddiaya göre, imalathanenin çatısında kaynak çalışması sırasında sıçrayan alevler yangına neden oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.