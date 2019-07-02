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Tuzla’da sert köpük imalathanesinde yangın

Tuzla’da bir sert köpük imalathanesinde yangın çıktı.

02 Temmuz 2019 Salı 13:30
Tuzla’da sert köpük imalathanesinde yangın

Tuzla’da bir sert köpük imalathanesinde yangın çıktı. Alevler imalathanenin çatısına sıçrarken itfaiye yangını kontrol altına aldı.


Yangın, Tuzla Deri Sanayi bölgesi karşısında bulunan bir sert köpük imalathanesinde çıktı. İddiaya göre, imalathanenin çatısında kaynak çalışması sırasında sıçrayan alevler yangına neden oldu. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın itfaiyenin bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:30
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