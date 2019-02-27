Tuzla'daki 'koku' soruşturmasında 1 gözaltı
Dün İstanbul Tuzla'da endişeye sebep olan kokuyla ilgili açılan soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.27 Şubat 2019 Çarşamba 10:53
Tuzla İçmeler Mahallesi'nde yayılan koku nedeniyle inceleme başlatılmıştı. Kimyasal madde kokusundan etkilendiği belirtilen 2 çocuk tedavisinin ardından taburcu edilmişti.
Vidanjör sürücüsü gözaltına alındı
Paniğe neden olan kokuyla ilgili bir vidanjör sürücüsü C.A. gözaltına alındı. Vidanjör ise Orhanlı Polis Merkezi önüne çekildi. Vidanjörden örnekler alındı. Olayla soruşturma sürüyor.
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