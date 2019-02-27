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Tuzla’da koku paniği ile ilgili gözaltına alınan vidanjör şoförü emniyette görüntülendi

Tuzla’da koku paniği yaşanmasının ardından gözaltına alınan vidanjör şoförü polis merkezinde görüntülendi.

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:48
Tuzla’da koku paniği ile ilgili gözaltına alınan vidanjör şoförü emniyette görüntülendi

Tuzla’da koku paniği yaşanmasının ardından gözaltına alınan vidanjör şoförü polis merkezinde görüntülendi.


Tuzla İçmeler’de koku paniği yaşanmasının ardından bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şoför Orhanlı Polis Merkezi’nden polis eşliğinde çıkarılırken görüntülendi. Şahsın işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:48
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