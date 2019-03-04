0553 313 94 23

65 yaşındaki adam tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Tuzla’da 65 yaşlarındaki birşahıs, kıraathanede tartıştığı Sezai Aktaş’ı bacağından silahla vurarak olay yerinden kaçtı.

04 Mart 2019 Pazartesi 10:13
65 yaşındaki adam tartıştığı kişiyi bacağından vurdu

Tuzla’da 65 yaşlarındaki bir şahıs, kıraathanede tartıştığı Sezai Aktaş’ı bacağından silahla vurarak olay yerinden kaçtı. Silahlı şahsın olay yerinden kaçması ile yaralı adamın çevredekilerden yardım istemesi güvenlik kameralarına yansıdı.

 

Olay Tuzla Aydıntepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet caddesi Demirci Sokak’ta dün sabah 09.00 sıralarında meydana geldi. Sokak üzerindeki bir kıraathanede 65 yaşlarındaki şahıs ile Sezai Aktaş arasında henüz bilinmeyen bir sebeple kavga çıktı. Kimliği henüz bilinmeyen şahıs, tartıştığı Sezai Aktaş’ı bacağından silahla vurarak yaraladı. Ardından yaşlı şahıs silahıyla olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silah sesini duyan vatandaşlar merakla balkona çıktı. Yaralı adam, mekandan çıkarak balkondaki vatandaşlardan yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Sezai Aktaş tedavi edilmek üzere ambulans ekiplerince Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırıldı. Polis, Sezai Aktaş’ı yaralayan yaşlı adamı bulmak için çalışmalarını başlattı. Öte yandan silahlı saldırı sırasında yaşanan anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde silahlı yaşlı şahıs koşarak olay yerinden kaçıyor, yaralı şahıs çevredekilerden yardım istiyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 10:13
  1. Aydın
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile öldüren sanıklara müebbet talebi
    1. Parkta bir genci 14 bıçak darbesi ile..
    2. Tatilciler, fotoğraf çekmek için buz..
    3. EGİAD iyilik için koştu, dereceye girdi
    4. Beşiktaş'ın santrforları deplasmanda..
    5. Serkan Reçber'den şampiyonluk..
    6. Yangın çıkan pansiyon kullanılamaz..
    7. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019..
    8. GRAFİKLİ - Kudüs fatihi Selahaddin..
    9. Bursaspor galibiyet hasretine son verdi
    10. İstanbul'da gizemli olay! Kapılardan..
    11. Deposu yandı, alevler arasından canını..
    12. Dağdaki Cula Deliği’ne yaz için..
    13. Avrupa borsaları haftaya nasıl başladı?
    14. ABD tutuklu Velid için harekete geçti
    15. Mersin, en fazla boşanma yaşanan..
    16. Güney Afrika’ya Vanlı Cumhurbaşkanı..
    17. Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı..
    18. AK Parti Mardin gençliği her ilçede..
    19. Iğdır’da seçim güvenliği toplantısı
    20. Bekçilerin şüphelendiği 2 kişinin..
    21. Terör devleti İsrail askerleri 24..
    22. DSP'den CHP'ye sert cevap: Ta kendileri!
    23. Çocuklarda dikkat dağınıklığı ve..
    24. 50 yıllık mayadan kefir üretiyor
    25. Yeni santrforlar, Galatasaray'ın..
    26. Kayıp olarak aradığı oğlunu..
    27. Bakan Pekcan: "Şubatta ihracatımız..
    28. Malatyaspor’da Kamara antrenmanlara..
    29. Devler Ligi’nde rövanş zamanı
    30. Aliağa’da kaçak akaryakıt operasyonu
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın
    Süleyman Soylu'dan operasyon açıklaması: Yarım saat içerisinde alın

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    Futbol dünyasını sarsan itiraf! "Hakemleri parayla ayarladık, rakip futbolculara uyuşturucu verdik"
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak
    60'tan fazla HGK teslim edildi! TSK'ya güç katacak