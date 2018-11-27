Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, ilçede kimyasal atık gömülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer aldığı şekliyle bölgeye girişlere izin verilmediği, kimyasal alarm verildiği gibi halkı korku ve paniğe sevk eden bir durum yaşanmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.'' ifadelerine yer verdi.



Tuzla Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Aydınlı Mahallesi Patlayıcılar Yolu Mevkisi’nde 5 kişinin toprağa kimyasal madde gömdüğünün tespit edildiği belirtilerek, "Kimyasal maddenin gömülmesini sağlayan ve yer temin eden, kimyasal maddeyi getiren ve gömdüren, kimyasal maddeyi iş makinesi ile gömen ve yanlarında bulunan toplam 5 kişi, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi tarafından alanda inceleme yapılmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer kurumlar olay hakkında haberdar edilmiştir. Olay yerinden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Kaçak gömülen kimyasal maddenin tespiti için inceleme devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, döküm yapılan alanın ilçenin dışında olduğu kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

''Döküm yapılan alan, emniyet ve resmi kurumların rahat çalışabilmesi ve olay yerindeki tüm bulguların tespiti için küçük çaplı güvenlik çemberi içine alınmıştır.

Bazı basın yayın organlarında yer aldığı şekliyle bölgeye girişlere izin verilmediği, kimyasal alarm verildiği gibi halkı korku ve paniğe sevk eden bir durum yaşanmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.''

