THY- Noukşot
0553 313 94 23

Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi

Tuzla Belediyesi:- ''Bazı basın yayın organlarında yer aldığı şekliyle bölgeye girişlere izin verilmediği, kimyasal alarm verildiği gibi halkı korku ve paniğe sevk eden bir durum yaşanmamıştır''

27 Kasım 2018 Salı 16:31
Tuzla'da kimyasal atık gömülmesi

İSTANBUL (AA) - Tuzla Belediyesi, ilçede kimyasal atık gömülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer aldığı şekliyle bölgeye girişlere izin verilmediği, kimyasal alarm verildiği gibi halkı korku ve paniğe sevk eden bir durum yaşanmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.'' ifadelerine yer verdi.

Tuzla Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Aydınlı Mahallesi Patlayıcılar Yolu Mevkisi’nde 5 kişinin toprağa kimyasal madde gömdüğünün tespit edildiği belirtilerek, "Kimyasal maddenin gömülmesini sağlayan ve yer temin eden, kimyasal maddeyi getiren ve gömdüren, kimyasal maddeyi iş makinesi ile gömen ve yanlarında bulunan toplam 5 kişi, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gözaltına alınmıştır. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi tarafından alanda inceleme yapılmış olup, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü başta olmak üzere ilgili diğer kurumlar olay hakkında haberdar edilmiştir. Olay yerinden alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderilmiştir. Kaçak gömülen kimyasal maddenin tespiti için inceleme devam etmektedir." denildi.

Açıklamada, döküm yapılan alanın ilçenin dışında olduğu kaydedilerek, şu ifadeler kullanıldı:

''Döküm yapılan alan, emniyet ve resmi kurumların rahat çalışabilmesi ve olay yerindeki tüm bulguların tespiti için küçük çaplı güvenlik çemberi içine alınmıştır.
Bazı basın yayın organlarında yer aldığı şekliyle bölgeye girişlere izin verilmediği, kimyasal alarm verildiği gibi halkı korku ve paniğe sevk eden bir durum yaşanmamıştır. Olayla ilgili adli ve idari süreç devam etmektedir.''

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:31
  1. açıklama
  2. kimyasal ve katı yakıt
  3. Tuzla

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aydın'da hemzemin geçitte kaza
    1. Aydın'da hemzemin geçitte kaza
    2. Beşiktaş, Sarpsborg maçı..
    3. Bin Selman'ın Mısır ziyareti bayrak..
    4. İki aylık bebeğin gelişim özellikleri
    5. "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi..
    6. Altının kilogramı 206 bin liraya..
    7. Suşehri'nde 3 vaşak aynı anda..
    8. Verdi, Haydn ve Mozart'ın besteleri..
    9. 9. Boğaziçi Zirvesi
    10. Trabzonspor'da Kayserispor maçı..
    11. Sakarya'da sahilde insan kemikleri..
    12. Eskişehir'de cinayet
    13. "Geleceği Yazan Kadınlar" projesi..
    14. Macron'dan flaş açıklama!..
    15. FETÖ'nün TSK yapılanmasının..
    16. Minik öğrencinin "polis amca"yla..
    17. Kraliyetten bilgi sızdıran fenomen..
    18. Erdoğan'dan Güney Amerika çıkarması
    19. Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları
    20. GÜNCELLEME - Adana merkezli FETÖ/PDY..
    İşte partilerin son oy oranları!
    İşte partilerin son oy oranları!
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    Dolar neden 5 TL'nin altına inmiyor? İşte sebebi...
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    İki ülke arasında gerilim büyüyor! 'Suudiler binlerce vatandaşımızı tutukladı'
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    Tapusu olanlar dikkat! Resmi açıklama yapıldı
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler
    İstanbul ilçelerinde adaylar netleşiyor! İşte o sürpriz isimler

    Günün Karikatürü

    27 Kasım 2018
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Soros ve Kavala'nın kurucularından olduğu Açık Toplum Vakfı faaliyetlerine son veriyor
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var
    Başkan Erdoğan, AK Parti adaylarını açıkladı! Listede sürpriz isimler var