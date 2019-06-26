Tuzla’da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan halk otobüsünün de bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaklaşık 10 kişi yaralandı. Tuzla’da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı.

Tuzla’da hafriyat kamyonu halk otobüsüne çarptı. Kontrolden çıkan halk otobüsünün de bir otomobile çarpmasıyla zincirleme kaza meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaklaşık 10 kişi yaralandı.

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