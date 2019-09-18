Tuzla'da fabrika yangını! Müdahale sürüyor
Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada çıkan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.18 Eylül 2019 Çarşamba 12:28
Tuzla'da bir deri fabrikasında çıkan yangına, itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesindeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.
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