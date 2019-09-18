Tuzla'da feci yangın! Yüzlerce ekip sevk edildi Tuzla'da bir fabrikada çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan: "Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybı yok. Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor"

Tuzla'da kimyasal üretim yapan bir fabrikada çıkan yangına müdahale, çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin desteğiyle sürüyor. Orhanlı Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren Ema Kimya Sistemleri-Huntsmann'a ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkın da bulunan araçlara da sıçradı. Yangında can kaybı yok Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sürüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Karahan, Tuzla'daki yangında yaralı veya can kaybının olmadığını belirterek, "Yangına 48 araç 138 personelle müdahale yapılıyor. Diğer fabrikalara sirayet önlenmeye çalışılıyor. Kimyasal malzemeler nedeniyle ara sıra patlamalar oluyor." dedi.

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