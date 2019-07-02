Tuzla'da fabrika yangını Deri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki polyester fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor

İSTANBUL (AA) - Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde polyester üreten iki katlı bir fabrikada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine, Tuzla ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.



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