Tuzla’da erik yüzünden çocuğu döven şüpheli adliyeye getirildi

Tuzla’da erik çekirdeğini aracına attığı için 12 yaşındaki çocuğu feci şekilde döven U.Ö., adliyeye getirildi. Adliye girişinde basın mensuplarının, "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna "Arabama taş atarsa" diye cevap verdi.

Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 12 yaşındaki M.K.’yifeci şekilde döven U.Ö.(27) gözaltına alınmıştı. Tuzla Asayiş Büro Amirliği’ndeki ifade işlemleri tamamlanan şüpheli U.Ö., Kartal’daki Anadolu Adalet Sarayı’na getirildi.

Basın mensuplarının "Bir şey söyleyecek misiniz?" sorusuna, "Arabama taş atarsa" diye cevap verdi. "Çocuğu neden dövdünüz?" sorusuna ise, "Uzaklaşsana sen biraz, bir daha uyarmayacağım" diyerek tepki gösterdi.

Şüphelinin savcıya ifade vermesi bekleniyor.