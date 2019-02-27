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Tuzla’da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı.

IHAAW104259-ASA/27-02-2019- Tuzla’da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı.

27 Şubat 2019 Çarşamba 10:48
Tuzla’da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı.

IHAAW104259-ASA/27-02-2019- Tuzla’da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı.27.02.2019 10:42:59TSINNNN

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:48
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