Tuzla’da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı. IHAAW104259-ASA/27-02-2019- Tuzla’da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı.

IHAAW104259-ASA/27-02-2019- Tuzla’da dün yaşanan koku paniğiyle ilgili bir vidanjör şoförü gözaltına alındı.27.02.2019 10:42:59TSINNNN

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