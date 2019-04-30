0553 313 94 23

Tuzla'da çocuğun darbedilmesi

Otomobiline erik çekirdeği attığı gerekçesiyle 11 yaşındaki çocuğu darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı- Hakimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi

30 Nisan 2019 Salı 21:59
Tuzla'da çocuğun darbedilmesi

İSTANBUL (AA) - Tuzla'da 11 yaşındaki çocuğu dövdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Aydınlı Mahallesi'nde bir otomobil sürücüsünün çocuğu darbetme görüntülerinin ortaya çıkması üzerine, Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatılmış, şüpheli U.Ö. gözaltına alınmıştı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na gönderildi.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli U.Ö, ifadesinin alınmasının ardından "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kendisini savunamayacak durumda bulunan çocuğu yaralama" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Anadolu Nöbetçi 5. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli U.Ö'nün üzerine atılı suçları işlediğine dair somut delillerin bulunmasına rağmen, atılı suçun kanunda ön görülen cezası, sabit ikametgah sahibi olması, adli kontrol tedbiri ile beklenilen faydanın sağlanabileceği gerekçeleriyle tutuklanmasına yönelik talebin reddine karar verdi.

Hakimlik, şüpheli hakkında "elektronik kelepçe takılmak suretiyle konutunu terk etmemek" ve "yurt dışına çıkmamak" şeklinde adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

Şüpheli U.Ö'nün hakimlikteki beyanında, yaptığından dolayı çok pişman olduğunu belirterek, "Çocuklar arabama taş attılar. Ben de öfkelendim. Aracı durdurdum ve çocuklardan birisini yakaladım. Birkaç tane tokat attım. Diğerlerinin yerini sordum. Ormanlık alanda olacağını söyleyince ormanlık alana doğru yürürken bir bayan bağırdı. Zaten çocukları bırakacaktım. Çok pişmanım. Çocuğu alıkoyma gibi bir kastım yoktu. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmayı talep ederim." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 21:59
  1. "Otomobiline çekirdek atan çocuğu darp"
  2. Adli Kontrol
  3. Tuzla

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da sahte tarihi eser operasyonu: 10 gözaltı
    1. Konya’da sahte tarihi eser operasyonu:..
    2. AK Parti'den ABD'ye çok sert Müslüman..
    3. Kafası bidona sıkışan köpeği polis..
    4. Bakan Kasapoğlu, gençlerle bir araya..
    5. AK Parti MYK toplantısı sona erdi
    6. "Uyuşturucuyla bir ülkeyi ortadan..
    7. Nevşehir’de limon deposunda yangın..
    8. Kahramanmaraş'ta Bahar Şenlikleri
    9. Masa Tenisi Yıldızlar Takım ve Ferdi..
    10. Yaralı köpeğe polis sahip çıktı
    11. Mursi'nin oğlundan duygulandiran..
    12. Venezuela'daki darbe girişimi
    13. Sıcak çatışmaların yaşandığı Suriye’ye..
    14. DERLEME - Venezuela'daki darbe..
    15. Hollanda'da "Profesyoneller Gençlerle..
    16. Sözcü Çelik: “Birisi de çıkar..
    17. Saraybosna Filarmoni Orkestrası..
    18. PKK'dan hain saldırı! Yaralı..
    19. Maradona: "Güçlü ol Venezuela"
    20. Almanya'da ramazan çadırlarına ırkçı..
    21. Hâkim ve Savcı Eğitim Merkezinden..
    22. Erzincan merkezli 4 ildeki FETÖ..
    23. Ankara’da silahlı kavga: 2 yaralı
    24. NASA'dan çok kritik uyarı! Çarpma..
    25. Erik çekirdeği dayağına elektronik..
    26. "Hiçbir devlet, başka bir devlete..
    27. Tuzla'da çocuğun darbedilmesi
    28. Josef Sural’ın 90 numaralı forması..
    29. Valbuena o maddeden feragat etti
    30. Küçük kızın kopan parmağını aradılar
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    ABD iyice haddini aştı! "Türkiye'ye almayın dedik, bekliyoruz"
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Cübbeli Ahmet Hoca, öfkesinin sebebini anlattı: Gerekirse kuru ekmek yiyeceğiz...
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Profesörden şok yorum: BAE casusunu benim akrabalarım infaz etmiştir
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Erol Mütercimler'den bomba açıklama! "Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ile aynı mezara bile girmez"
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!
    Kılıçdaroğlu’na beklediği destek geldi!

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    ABD’liler medeniyet saçıyor... San Fransisco helaya döndü, sokaklar insan pisliğiyle doldu
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı
    Rıza Sarraf'ın nerede olduğu ortaya çıktı