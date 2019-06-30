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Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın

Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tene alev alev yandı.

30 Haziran 2019 Pazar 13:51
Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın

Tuzla’da boş arazide bulunan 3 tene alev alev yandı. Yangın itfaiye tarafından söndürüldü.


Orta Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde bulunan boş bir arazideki terkedilen teknelerde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Arazideki 3 tekne alev alev yandı. Yangına Orhanlı itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederken vatandaşlar, yangının sokakta kalan ve tekneleri mesken tutan çocuklar tarafından çıkarıldığını iddia etti. Yangının ardından tekneler küle dönerken, vatandaşlar yetkililerden boş arazideki teknelerin kaldırılmasını istedi.

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Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 13:51
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