Tuzla’da boş arazideki teknelerde yangın Tuzla’da boş arazide bulunan teknelerde yangın çıktı.

Tuzla’da boş arazide bulunan teknelerde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, boş arazide bulunan eski teknelerde yangın çıktı. Tekneler alev alev yanarken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

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