Tuzla’da bir tersanede vinç denize devrildi

Tuzla’da bir tersanede limandaki vinç denize devrildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, birkaç işçinin panikle denize atladığı iddia edildi.

Tuzla tersaneler bölgesinde bir tersanede çalışma sırasında bir vinç aniden denize devrildi. Vincin denize devrilmesi ile çevrede büyük panik yaşandı. Vincin büyük bir gürültüyle devrilmesi üzerine patlama olduğunu zanneden vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Vincin devrilmesi ile panik yaşayan bazı işçilerin denize atladıkları da iddia edildi.

Vincin büyük bir gürültüyle denize devrilme anları cep telefonu kamerasınca kaydedildi.