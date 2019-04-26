Tuzla’da bir tersanede iskelenin halatı koptu: 5 işçi yaralandı Tuzla’da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada halatı kopan iskele çöktü.

Tuzla’da bir tersanede çalışma yapıldığı sırada halatı kopan iskele çöktü. Olayda 5 işçi yaralandı.



Tuzla’da bir tersanede akşam saatlerinde işçilerin çalışma yaptıkları sırada iskelenin halatı koptu. Halatın kopmasıyla iskele çöktü. Çöken iskelede bulunan 5 işçi yaralandı. Yaralanan işçiler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan işçilerin kurtarılma çabaları da tek tek fotoğraflandı.

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