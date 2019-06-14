Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi. Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

Tuzla’da aracına atılan erik çekirdeğini taş sanarak 11 yaşındaki çocuğu feci şekilde dövdüğü iddiasıyla tutuklanan ve 15 yıl 6 aya kadar hapsi istenen Ufuk Özüdoğru ilk celsede tahliye edildi.

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