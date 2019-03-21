0553 313 94 23

Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede bir gecede kesildi

Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr.

21 Mart 2019 Perşembe 14:04
Tuzla’da AK Parti Afişleri tüm ilçede bir gecede kesildi

Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı’nın seçim kampanyasında kullandığı afişler, 20 Mart 2019 Çarşamba gecesi kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kesildi.


Tuzla’da toplumun her kesimiyle birlik ve beraberlik ruhuyla seçim çalışmalarını sürdüren Tuzla Belediye Başkanı, AK Parti Tuzla Belediye Başkan Adayı Dr. Şadi Yazıcı’nın kampanya sürecinde sokaklara asılan afişleri kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.. AK Parti Tuzla İlçe Başkanı Suat Durak, AK Parti afişlerine zarar veren kişi veya kişilerin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu. Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü de olayın sorumlularının tespit edilmesi için araştırmalarını sürdürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:04
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet motorunun test altyapısıyla ilgili 95,5 milyon dolarlık yatırımı temel atma aşamasına getirdiklerini açıkladı.
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milli jet..
    2. "Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi..
    3. TCMB döviz kurları
    4. "Türkiye güçlü performansıyla yine..
    5. İyilik koşusu Wings for Life World..
    6. Gürkan’dan 31 Mart vurgusu
    7. “İsrail’in ABD’den daha iyi dostu..
    8. Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    9. GÜNCELLEME - Çin'de kimya tesisinde..
    10. Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan..
    11. Akar ve komutanlar askeri fabrikada..
    12. Marmaris’te Dünya Ormancılık Günü ve..
    13. "Çocuklar bütünsel eğitim imkanına..
    14. Cumhuriyet'ten alçak iftira! Haçlı..
    15. Yaşlılar üniversiteli oldu, sınıfları..
    16. Yaşlılar unutulmadı
    17. Horona farklı bir boyut kattılar
    18. "Savunma sanayisinde yerlilik oranında..
    19. Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir..
    20. Van Büyükşehir Belediyesi yaşlıları..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!