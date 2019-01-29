Tuzla tersaneler bölgesindeki gemi yangını
Yangında hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri yakınlarına teslim edildi29 Ocak 2019 Salı 12:55
İSTANBUL (AA) - Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangında hayatını kaybeden işçiler Muhammed Ali Yılmaz ve Mehmet Tütüncü'nün cenazeleri, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.
Olayın ardından Adli Tıp Kurumuna getirilen Yılmaz ve Tütüncü'nün cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Yılmaz'ın cenazesinin, Gebze Diliskelesi Mahallesi Merkez Camisinde ikindi vakti, Tütüncü'nün ise yarın Okmeydanı Konak Camisinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği belirtildi.
Tuzla'daki bir tersanede bakımı yapılan Hong Kong bandıralı LR2 POSEDION isimli gemide meydana gelen yangında 2 kişi hayatını kaybetmiş, 1'i ağır olmak üzere 11 işçi de yaralanmıştı.
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