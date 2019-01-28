Tuzla tersaneler bölgesinde gemi yangını
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlattı28 Ocak 2019 Pazartesi 17:46
İSTANBUL (AA) - Tuzla tersaneler bölgesindeki bir akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tuzla Tersanesinde bakımı yapılan Hong Kong bandıralı akaryakıt gemisinde bakım sırasında çıkan ve 8 kişinin yaralandığı yangına ilişkin soruşturma açtı.
Soruşturma kapsamında yangına ilişkin incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
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