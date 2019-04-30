Tuzla tersanede askeri gemide yangın çıktı Tuzla Tersane bölgesinde askeri bir askeri gemide izolasyon malzemelerinin yanması sonucu yangın çıktı.

Tuzla Tersane bölgesinde askeri bir askeri gemide izolasyon malzemelerinin yanması sonucu yangın çıktı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken gemide maddi hasar meydana geldi.

Tuzla sedef tersanesinde bulunan bir askeri bir geminin uç kısmında bulunan izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. 7 ilçeden itfaiye ekiplerinin yönlendirildiği yangında ölen ya da yaralanan olmazken gemide maddi hasar meydana geldi.

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