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Tuzla Piyade Okulu'ndaki darbe sanıklarının cezaları onandı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin yargılanan sanıklara yerel mahkemece verilen cezaları onadı

09 Ocak 2019 Çarşamba 14:54
Tuzla Piyade Okulu'ndaki darbe sanıklarının cezaları onandı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi öncesinde ve sırasında Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin yargılanan sanıklara yerel mahkemece verilen cezalar onandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 40 sanık hakkında İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince 16 Mart 2018'de karara bağlanan dava dosyasına ilişkin istinaf başvurularını dosya üzerinden karara bağladı.

Ceza Dairesi, 5 sanığa "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 6 sanığa "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen oranlarda verilen hapis cezaları ile 19 sanık hakkında verilen beraat hükümlerini usul ve yasaya uygun buldu.

Ceza dairesinin kararıyla, sanıklar hakkında verilen hapis cezaları ile beraat hükümleri onandı.

- Davanın geçmişi

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi Tuzla Piyade Okulu'ndaki faaliyetler ve eylemlere ilişkin 29'u tutuklu 40 sanığın yargılandığı davaya ilişkin 16 Mart 2018'de kararını açıklamıştı.

Mahkeme heyeti kararında, sanıklar Binbaşı Zafer Bayraktar, Yüzbaşı İbrahim Karakuş, Üsteğmenler Servet Kartal ve Ömer Faruk Karaboğa ile Teğmen Sami Okutan'ı ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı.

Heyet, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Teğmenler Emre Poyraz, Hüseyin Vurucu’ya 8 yıl 1 ay 15'er gün, Hüseyin Gümüş, Rıdvan Eray Başbuğ'a 7 yıl altışar ay, Yüzbaşı Mustafa Akduman ile Şuayp Furkan Dursun'a da 6 yıl üçer ay hapis cezası vermişti.

Teğmenler Efraim Yılmaz, Emrah Özdemir, Hakan Demirel, Hüseyin Filibe, İdris Karaduran, İsmail Meydan, Ömer Faruk Aydemir, Tayfun Ortanca, Üsteğmen Ömer Faruk Akar ile firari sanık Murat Çoban’ın dosyasının ayrılmasını kararlaştıran heyet, 19 sanığın tüm suçlardan beraatına, 13 sanığın da tahliyesine hükmetmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 14:54
  1. 2. Ceza Dairesi
  2. FETÖ'nün darbe girişimi
  3. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi
  4. Tuzla Piyade Okulu

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