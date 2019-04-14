Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın çıktı çok sayıda asker mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın çıktı çok sayıda asker mahsur kaldı.
14 Nisan 2019 Pazar 01:47
Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın çıktı çok sayıda asker mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi
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