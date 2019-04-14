Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın çıktı çok sayıda asker mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın çıktı çok sayıda asker mahsur kaldı.

Tuzla Piyade Okulunda koğuşta yangın çıktı çok sayıda asker mahsur kaldı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi

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