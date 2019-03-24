Tuzla 2. Bahar Koşusu renkli görüntülere sahne oldu

Tuzla Belediyesi tarafından düzenlenen Tuzla 2. Bahar Koşusu bugün gerçekleştirildi. Koşuda dereceye girenlere ödüllerini Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı takdim etti.

Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Tuzla Bahar Koşusu bu sabah gerçekleştirildi. Koşuya çok sayıda sporcu katılırken, renkli anlar yaşandı. Dereceye girenlere Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ödülleri verdi. Törende konuşma yapan Başkan Yazıcı, ”Evet ben öncelikle bütün katılan sporculara çok teşekkür ederim. Bahar koşusunda Tuzla’mızı şenlendirdiler. Sporun birlik beraberlik kardeşlik yönünü vurgulayan ve bugün bizi Tuzlada onurlandıran tüm sporculara sporseverlere yürekten teşekkür ediyorum. Hem şahsım ve Tuzla halkı adına bir daha sizi ağırlamaktan onur duyuyorum. Katılan hem uzaktan hem yakından tüm sporculara bir ömür boyu başarılar diliyorum saygı ve sevgilerimi sunuyorum" diye konuştu.