0553 313 94 23

Tuzaklanan patlayıcıları eş zamanlı patlatma özelliğine sahip 5 sistem bulundu

17 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
Tuzaklanan patlayıcıları eş zamanlı patlatma özelliğine sahip 5 sistem bulundu

SİİRT (AA) - Siirt'in Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda tuzaklanan patlayıcıları eş zamanlı patlatma özelliğine sahip 5 sistem ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Eruh ve Pervari ilçeleri kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi.

Eruh'ta 19 Haziran'da askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Onbaşı Bahattin Baştan'ın adı ile gerçekleştirilen operasyonda, tuzaklanan patlayıcıları eş zamanlı patlatma özelliği taşıyan 5 sistem bulundu.

Operasyonda ayrıca, 11 el yapımı patlayıcı devre kartı, 50 metre saniyeli fitil, 6 dirençli kablo, 73 elektrikli fünye, 8 kablo monte edilmiş düzenek, 6 pil ile yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Bölgede operasyonun sürdüğü belirtildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 11:36
  1. Eruh
  2. eş zamanlı
  3. jandarma
  4. operasyon
  5. patlatma özelliğine sahip sistem
  6. Pervari
  7. Siirt

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Rus ekibinin gücünü biliyoruz"
    1. "Rus ekibinin gücünü biliyoruz"
    2. Trump'ın atadığı Beyaz Saray danışmanı..
    3. FETÖ'cüleri yurt dışına kaçırmak..
    4. Bingöl'de PKK'lı teröristlere ait 5..
    5. "Irak'ta Şii-Şii anlaşmazlığı kabine..
    6. Hain Gülen, vatandaşlıktan neden..
    7. 20 yıldır yaptıkları ekşi mayalı köy..
    8. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    9. Murat Cavcav'dan "iş ciddiyeti" övgüsü
    10. İsrail askerleri öldürdükleri..
    11. Soylu'dan ABD resti: Türkiye müsaade..
    12. "Taha ve Rıza geziyor" eleştirisine..
    13. Trabzon yerel gazetelerinde beraberlik..
    14. Hatay'da 38 düzensiz göçmen yakalandı
    15. Topraktan böcek ilacı geliştirdiler
    16. Sessiz sedasız şehit olanlar da dua..
    17. Sarallar davasında Şafak Sezer'in ismi..
    18. ANALİZ - Ermenistan'da Paşinyan dönemi..
    19. FETÖ sanığına hapis cezası
    20. Netanyahu: "İsrail ajanları belirli..
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Türkiye'ye destek yağıyor! Bir ordu daha 'Biz hazırız' dedi
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Yeniden Refah Partisi iktidarında neler olacak? Fatih Erbakan vaatlerini sıraladı
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    Dev şirket açıkladı! 'Türkiye'de dizel motor problemi artık bitti'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    AK Partili vekilden flaş çıkış! 'Yazıcıoğlu'nu onlar öldürdü'
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu
    FKÖ Genel Sekreteri Arap ülkelerine meydan okudu

    Günün Karikatürü

    15 Aralık 2018
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    Şentop'tan Tanrıkulu'na: İnsanları korkutacaksın, şu tipe bak!
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu
    ABD’den Türkiye’de ‘Göç’ ve ‘İskan’ oyunu