Türkiye’nin delilleri bulması Suudilere Kaşıkçı cinayeti itirafını yaptırdı! "Tuzağı bozduk"

Bölgesinde önemli bir aktör haline gelen Türkiye, kendisine yönelik sinsi bir oyunu daha bozdu. İstanbul’daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu’na giriş yaptıktan sonra sırra kadem basan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın akıbeti, Suudi Arabistan’ın çaresiz ve pişkince itirafı sonucu 18 gün aradan sonra belli oldu. “Her temas bir iz bırakır” mantığı ışığında olay yerinden elde edilecek verileri titizlikle inceleyen Türk istihbaratının karartılmaya çalışılan delilleri kurtarması sonrası; Suudiler dünyanın gündemine oturan Kaşıkçı olayını kabul etmek zorunda kaldı.

Türkiye sabırla yönetti

Kaşıkçı’nın konsolosluğa girmesinin üzerinden 2 gün sonra açıklama yapan S.Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu, “Kaşıkçı’nın konsolosluk binasından çıktığını ve gerçeklerin ortaya çıkarılması için Türk yetkililerle temasta olduklarını” açıkladı. Ancak Riyad yönetimi, gazetecinin konsolosluktan sağ çıktığını ispat eden hiçbir delil ortaya koyamayarak olayla ilgili soruşturmayı geciktirmeye çalıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kaşıkçı’nın 2 Ekim saat 13.00’te gittiği ülkesinin İstanbul Başkonsolosluğunda alıkonulduğu iddiasıyla ilgili olay günü soruşturma başlattı. Suudilerin “kameraların o esnada bozuk olduğunu” öne sürmesi Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında öldürüldüğüne dair şüpheleri artırdı.

15 Suudi, şüpheleri artırdı

Türk emniyet yetkilileri, başkonsolosluk binasında Kaşıkçı ile aynı saatlerde 15 Suudi Arabistan vatandaşının da bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu kafilenin, İstanbul ziyareti birçok soruyu da beraberinde getirdi. İki farklı uçakla İstanbul’a gelen ve sadece 25 saat kaldıktan sonra Türkiye’den ayrılan bu kişilerin aralarında Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın koruması gibi çalışan bir diplomat, Kraliyet Muhafızları’ndan üstün hizmet madalyası alan bir asker, hava kuvvetlerinden bir teğmen gibi yetkililerin yanı sıra otopsi uzmanı gibi rütbelilerin bulunduğu belirlendi.

Duvarlar bile kazındı

Daha sonra S. Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosu apar topar ülkesine kaçtı. Olaydan tam 14 gün sonra ancak Türk ekiplerin konsolosluğa girilmesine izin verildi. Türk polisi, başkonsolosluk binasını 9 saat boyunca didik didik aradı. Uzman ekipler, bina içi ve bahçesinden çok sayıda malzeme topladı. Beton zemindeki kan izlerini, yıkanmış olsa bile gösterebilen Luminal kimyasalı ile lazerli mavi ışığı kullanan kriminal polisi, yer yer odaların bazı yerlerini çekiçle kırarak bu parçalara inceleme için el koydu. MİT’in ilk andan itibaren alarm durumuna geçtiği hadiseyle ilgili İstanbul Emniyeti’ne bağlı ekipler yok edilmeye çalışılan delilleri kurtararak, Kaşıkçı olayının aydınlatılmasının önünü açtı.

Sofuoğlu: Deliller ve itiraf

Korku filmlerine taş çıkartacak gerilim dolu olayla ilgili Akit’e konuşan Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, şu değerlendirmede bulundu: “Türk Polis Teşkilatı olmadık yerden nasıl delil çıkaracağını gösterdi, onlar tedirgin oldu. Araştırma başladıktan bir iki gün sonra açıklama yapıldı. Emniyet birimleri kayda değer bir şeye ulaşma ihtimalinde olmasalardı bu açıklamayı asla yapmazlardı. 16 gün bu açıklamayı niye yapmadılar düşünmek lazım. Bu Türk polisinin başarısıdır. Türk polisi önemli delillere ulaşması; Suud’u köşeye sıkıştırdı. Türkiye’nin eline ise önemli bir koz geçti. Türkiye, temkinli bir şekilde bu olayı yürüttü.”

Orakoğlu: Tuzağı biz bozduk

Emniyet İstihbarat Daire eski Başkanı Bülent Orakoğlu, ise şunları ifade etti: “Kaşıkçı cinayetinde Türkiye, kendisine yönelik tuzağı farketti. Dünya kamuoyunun karşısına tek başına çıkan Türkiye, Kaşıkçı olayına yönelik temkinli duruşuyla büyük bir sınav verdi. Nihayetinde başarılı da olmuştur. Günlerdir devam eden bu operasyona yönelik Türkiye hiç kimseyi hedef almadan faaliyetleri yürüttü. Gerçek delillere ulaşana kadar herhangi bir ülkeyi suçlamadı. Bu muhalif bir Arap gazeteciye değil açıkça Türkiye’ye bir operasyondu.”