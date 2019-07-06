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Tuz mağarasında toplu nikah töreni

Iğdır'da düzenlenen "Gurbetten Sılaya Kültür Festivali" kapsamında tuz mağarasında toplu nikah töreni yapıldı- Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan:- "Şu anda yerin yaklaşık 2 kilometre derinliğinde ve yine yaklaşık bin 200 metre yükseklikteki dağın altında tuz mağaralarının içindeyiz. Bu tuz dağını tanıtmak amacıyla toplu nikah ve çeşitli etkinlikler yapıyoruz"

06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:10
Tuz mağarasında toplu nikah töreni

IĞDIR (AA) - Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde düzenlenen "Gurbetten Sılaya Kültür Festivali" kapsamında tuz mağarasında 17 çiftin nikahı kıyıldı.

Tuzluca Belediyesince üçüncüsü düzenlenen festival için yurt içi ve dışından çok sayıda Tuzlucalı ilçeye geldi.

Tuzluca Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan yöresel yemek standlarında konuklar ilçeye has lezzetleri tatma fırsatı buldu.

Katılımcılar daha sonra protokol üyeleriyle birlikte ilçenin simgesi olan tuz dağına yürüdü.

Dağın altında bulunan mağarada Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan tarafından 17 çiftin nikahı kıyıldı.

Türkan, burada yaptığı konuşmada, ilginç bir atmosferde bulunduklarını söyledi.

Türkan, "Şu anda yerin yaklaşık 2 kilometre derinliğinde ve yine yaklaşık bin 200 metre yükseklikteki dağın altında tuz mağaralarının içindeyiz. Milyonlarca yılda oluşan bu tuz dağı bölgemizin tuz ihtiyacını önemli ölçüde karşılıyor. Bu tuz dağını tanıtmak amacıyla festival kapsamında toplu nikah töreni ve çeşitli etkinlikleri yapıyoruz." dedi.

Bu akşam çeşitli gösterilerin sunulacağı festival, yarın sona erecek.


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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 19:10
  1. ığdır
  2. Toplu nikah töreni
  3. Tuzluca tuz dağı

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