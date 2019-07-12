Tuz Gölü'nde yavru flamingo şöleni

AKSARAY (AA) - MURAT ÖNER TAŞ - Dünyada flamingoların kuluçkaya yattığı en önemli sulak alanlar arasında bulunan Tuz Gölü'nde, kuluçkadan çıkan on binlerce yavru, adeta görsel şölen oluşturdu.

Anadolu'da bozkırın ortasında yer alan Tuz Gölü'ne her yıl on binlerce flamingo gelirken, göl flamingolar için beslenme, kuluçka ve kreş imkanı sunuyor.

Türkiye'de allı turna adıyla bilinen flamingoların yaşamlarındaki en önemli durak, tuzlu sulak alanlar. Akdeniz havzası içindeki en önemli kuluçka alanlarının birisi de Tuz Gölü. Üreme alanında çok seçici olan flamingolar, Akdeniz Havzası'nda özellikle, Aksaray'ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan Tuz Gölü'nün güneyini seçiyor.

Tuz Gölü'nün güneyinde kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusu, el değmemiş doğasıyla dikkati çeken bölgeyi adeta "flamingo cenneti"ne dönüştürdü.

- "Tuz Gölü insan faaliyetlerinden uzak ve korunaklı bir yer"

Tuz Gölü'ndeki flamingolar üzerine doktora tez çalışması bulunan, Doğa Koruma Merkezi Biyolojik Çeşitlilik Koruma Programı Koordinatörü Dr. Özge Balkız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, flamingolar için Tuz Gölü'nün çok önemli bir yer olduğunu bildirdi.

Tuz Gölü'nün, flamingoların Türkiye'de düzenli olarak kullandıkları iki önemli koloniden biri olduğunu ifade eden Balkız, şunları kaydetti:

"Alan aynı zamanda tüm Akdeniz ve Kuzey Afrika ölçeğinde de flamingoların varlığı için büyük önem taşıyan bir sulak alanımız. Bazı yıllar 20 binin üzerinde yavru Tuz Gölü'nde kolonide yumurtadan çıkıyor. Bu alanın bu kadar önemli olmasının nedeni insan faaliyetlerinden uzak ve korunaklı bir yer olması. Çevresinde de flamingoların beslenebileceği çok sayıda göl bulunuyor. Tuz Gölü'nün güneyi ve Eskil'in kuzeyinde kalan bu bölge, el değmemiş doğasıyla flamingolar için güvenli bir kuluçka alanı sunuyor."

- "Bu yıl yağışlar açısından iyi geçti"

Balkız, göldeki su durumuna göre kuluçkaya yatan flamingo sayısının yıllara göre değişim gösterdiğini vurgulayarak, "Tuz Gölü'nde flamingoların üreme başarısı büyük oranda gölün su seviyesine bağlı. Flamingolar yağışların çok olması ve gölün su seviyesinin yükselmesi halinde koloni kuruyorlar ve kuluçkaya yatıyorlar. Bu yıl yağışlar açısından iyi geçti ve binlerce flamingo gözlerini dünyaya Tuz Gölü’nde açtı." dedi.

Tuz Gölü'nün baraj ve yeraltı sularının tehdidi altında olduğunu anlatan Balkız, Tuz Gölü'nü besleyen kaynakların korunmasının hem Tuz Gölü'nün hem de flamingoların geleceği için büyük önem taşıdığını bildirdi.