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Tuz Gölü’nde roket yarışları nefes kesti

Türkiye’de ilk kez düzenlenen Teknofest Roket Yarışması nefes kesti.

14 Eylül 2018 Cuma 10:40
Tuz Gölü’nde roket yarışları nefes kesti

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı tarafından 20-23 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek Teoknofest için Tuz Gölü çevresindeki Hisar Atış Merkezi’nde roket yarışları düzenlendi.

Lise ve üniversite öğrencilerinden oluşan 28 takım, kendi imkanlarıyla ürettikleri özgün tasarım roketleri daha yükseğe fırlatmak için kıyasıya mücadele etti. Gençler, roketle 3 bin metre irtifaya 4 kg faydalı yük çıkarıp paraşütle yere indirmek için yarıştı.

DÜNYADA ABD'DEN SONRA İKİNCİ

Dünyada ABD’den sonra ikinci olma özelliği taşıyan yarışma, alçak ve yüksek irtifa olmak üzere iki farklı kategoride yapıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Türkiye Teknoloji Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, yarışmanın üçüncü gününde gençleri yalnız bırakmadı.

Roketleri inceleyen Bakan Varank ve Bayraktar, dürbünle roketlerin ateşlenme anını izlediler. Bu esnada ortaya nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Roket atışları rüzgara rağmen başarıyla gerçekleşti. Bakan Varank, roketlerin ateşlenme ve fırlatılma anlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Varank mesajında, “Üniversiteli ve liseli öğrenci takımlarımızın katıldığı roket yarışması bir ilk. Gençlerimizin yazacağı başarı hikayeleri işte bu yarışmalardan geçiyor. Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere Tuz Gölü’ndeyiz” ifadelerini kullandı.

ÖDÜLÜ ERDOĞAN VERECEK

Teknofest etkinlikleri kapsamında Roketsan’ın desteğiyle Aksaray’da düzenlenen roket yarışmasının sonuçları Teknofest İstanbul’da açıklanacak. Birinciye ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verecek.

Yarışmada birinci olanlara Roketsan’da iş imkanı sağlanacak. 

Haber Tarihi: 14 Eylül 2018 Cuma 10:40
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