0553 313 94 23

Komandolar askerin şehit olan eşi ve 11 aylık bebeği için yemin etti: İntikam alacağız!

Hakkari Yüksekova'da anne ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, komandoların anne ve bebeği için ettiği intikam yemini kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:45

Hakkari Yüksekova'da anne ve 11 aylık bebeğini hedef alan kalleş saldırı tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Birçok kişi teröre lanet okurken, komandoların anne ve bebeği için ettiği intikam yemini kısa sürede sosyal medyada binlerce paylaşım aldı. Tüyleri diken diken eden videonun nerede çekildiği bilinmiyor.

EŞİNİ ZİYARETE GİTMİŞTİ

Astsubay eşini ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada, Nurcan Karakaya yaşamını yitirdi, 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı. Minik Mustafa hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ACILI BABA TABUTA OMUZ VERDİ

Şehitler için bu sabah Hakkari'de askeri tören düzenlendi. Silah arkadaşları astsubay Serkan Karakaya'nın acı gününde gözyaşlarını tutamadı. Törende acılı baba, eşinin ve bebeğinin tabutuna omuz verdi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 14:45
  1. Hakkari
  2. sosyal medya

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBMM Başkanı Yıldırım'a Beştepe'den ziyaret
    1. TBMM Başkanı Yıldırım'a Beştepe'den..
    2. İspanya kavruluyor! 8 bölgede büyük risk
    3. Tüyleri diken diken eden görüntüler!..
    4. Ali Koç'tan TFF'ye VAR tebriği!
    5. Fenerbahçe'nin baş belası Sporting..
    6. Van'da PKK operasyonu: 23 gözaltı!
    7. Oğuzhan'ın tercihi sekiz numara
    8. Çocuklarda demir eksikliğinin..
    9. Astsubay Serkan Karakaya, eşi ve..
    10. Savunma sanayinde atağa kalktık
    11. CHP'liler ve HDP'liler 'PKK' diyemedi!
    12. Lohusa sepeti nasıl yapılır?
    13. 34 bin Suriyeli için flaş karar!..
    14. BBP Lideri Mustafa Destici'den,..
    15. Yavru balıklar için her gün çay..
    16. Ütünün kireçlenmesi nasıl engellenir?
    17. Galatasaray'ın yeni hedefi Mustafi
    18. Fenerbahçe-Galatasaray arasında..
    19. Ali Koç, revize kararı verdi
    20. Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Yollar..
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    2018 POMEM PÖH alımları ne zaman PÖH polis başvuru şartları nedir?
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    LGS tercih sonuçları ile nakil işlemleri ne zaman yapılacak?
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    Yurtdışı bedelli askerlik ödemesi
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu
    3. havalimanı personel alımı 3. havalimanı iş başvurusu formu

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    YKS TYT AYT 2018 sınav sonuçları açıklandı!
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018
    İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi taban puanları 2018