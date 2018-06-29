Tüylenen kıyafetlere saç spreyi sıkınca bakın ne oluyor?

Elinize temiz bir bez alın. Bezin üzerine bol miktarda saç spreyi sıkın.

Kıyafetinizde bulunan ve tüylenen kısma bu bezi bastırarak uygulayın.

Spreyli bez kıyafet bulunan tüm tüylenmeleri yok edecektir.

Bunun dışında kıyafetlerdeki tüylenme sorununa engel olabilecek yöntemler şu şekildedir:

Tüylenme olan ya da tüylenme ihtimali bulunan kıyafetleri çamaşır makinesinde yıkarken hassas yıkama seçeneğini kullanabilirsiniz.

Yine tüylenmesinden endişe ettiğiniz kıyafetleri çamaşır makinesine ters çevirerek atabilirsiniz.

Ayrıca kot pantolon tarzı sert kumaşlarla tüylenebilecek kumaş beraber yıkanmamalıdır.

Yasemin.com'dan alınmıştır.