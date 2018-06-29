Tüylenen kıyafetlere saç spreyi sıkınca bakın ne oluyor?
Dokuları hassas olan kumaşlar, tüylenerek kıyafetin kullanılmaz duruma gelmesine neden olmaktadırlar. Saçlarınıza şekil vermek için kullandığınız saç spreyi kıyafetlerin tüylenmesini önlüyor. Sizde bu yöntemi deneyebilirsiniz.29 Haziran 2018 Cuma 14:08
Elinize temiz bir bez alın. Bezin üzerine bol miktarda saç spreyi sıkın.
Kıyafetinizde bulunan ve tüylenen kısma bu bezi bastırarak uygulayın.
Spreyli bez kıyafet bulunan tüm tüylenmeleri yok edecektir.
Bunun dışında kıyafetlerdeki tüylenme sorununa engel olabilecek yöntemler şu şekildedir:
Tüylenme olan ya da tüylenme ihtimali bulunan kıyafetleri çamaşır makinesinde yıkarken hassas yıkama seçeneğini kullanabilirsiniz.
Yine tüylenmesinden endişe ettiğiniz kıyafetleri çamaşır makinesine ters çevirerek atabilirsiniz.
Ayrıca kot pantolon tarzı sert kumaşlarla tüylenebilecek kumaş beraber yıkanmamalıdır.
Yasemin.com'dan alınmıştır.
YORUM YAZ