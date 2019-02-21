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TÜYİD'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Aslı Selçuk getirildi

Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, TÜYİD'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu

21 Şubat 2019 Perşembe 16:29
TÜYİD'in Yönetim Kurulu Başkanlığına Aslı Selçuk getirildi

İSTANBUL (AA) - Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, Yatırımcı İlişkileri Derneği’nin (TÜYİD) Yönetim Kurulu Başkanlığına getirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk otomotiv sanayinin öncü şirketlerinden Ford Otosan’ın Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, Türkiye'de yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına ulaşmak amacıyla kurulan TÜYİD'in Yönetim Kurulu Başkanı oldu.

Türkiye'de yatırımcı ilişkileri uygulamalarında dünya standartlarına ulaşmak amacıyla kurulan TÜYİD'in Olağan Genel Kurulu'nda derneğin yeni dönem yönetim kurulu belirlendi. Ford Otosan Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aslı Selçuk, yeni dönem Yönetim Kurulu Başkanlığı görevine getirildi. Derneğin geçen dönem Yönetim Kurulu Üyesi olan Aslı Selçuk, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen’den devraldı.


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Genel Kurul'un ardından yapılan toplantı ile yönetim kurulunun görev paylaşımı da yapıldı. Aslı Selçuk’un Başkanlık görevini üstleneceği, TÜYİD Yönetim Kurulu'nda Garanti Bankası Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanı Handan Saygın ve Şişecam Yatırımcı İlişkileri Direktörü Başak Öge Başkan Yardımcıları olarak görev alırken, Cenk Göksan Sayman, Eryürekli Avukatlık Ortaklığı Kurucusu Av. Murat Eryürekli, Bersay İletişim Danışmanlığı Onursal Başkanı Ali Saydam, The Bank of NY Mellon Ülke Müdürü ve İstanbul Ofisi Temsilcisi Cihat Takunyacı, Akbank Yatırımcı İlişkileri ve Sürdürülebilirlik Bölüm Başkanı Ebru Güvenir, Goodyear Lastikleri Yatırımcı İlişkileri Müdürü Eser Taşcı, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Türk Telekom Yatırımcı İlişkileri Direktörü Gözde Çullas, Turkcell Hazine ve Sermaye Piyasaları Yönetimi Direktörü Korhan Bilek, Koç Holding Yatırımcı İlişkileri Koordinatörü Nursel İlgen, Bank of America Merrill Lynch’in Gelişmekte Olan Piyasalar (EEMEA) Hisse Satışı Direktörü ve Türkiye Hisse Piyasası Bölüm Başkanı Seda Karşit Tiryaki ve Eczacıbaşı Holding Sermaye Piyasası Direktörü Şule Korkmaz da üye olarak yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aslı Selçuk, şunları kaydetti:

"Yatırımcı İlişkileri profesyonelleri olarak Borsa İstanbul’a yatırım yapan mevcut ve potansiyel yabancı kurumsal yatırımcıların ilk ve daimî iletişim noktasıyız. Ülkemizin ve şirketlerimizin tüm dünya nezdinde temsilcisi ve aynasıyız. İyi günde kötü günde ülkemizi ve şirketlerimizi küresel yatırım camiasına anlatan bir meslek grubuyuz. TÜYİD olarak, ülkemize ve şirketlerimize duyduğumuz sorumlulukla, temsil kabiliyetimizi dünya standartlarına çıkarmak üzere tüm paydaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de uluslararası portföy yatırımlarından ülkemize düşen payı artırma yönünde faaliyetlerimizi aralıksız sürdüreceğiz."


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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 16:29
  1. Ford Otosan
  2. TÜYİD

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