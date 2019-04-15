0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

TÜYAP’tan TEMA’ya büyük destek

Son dönemde düzenlediği fuarlarla kent ekonomisine önemli bir katkı sağlayan TÜYAP, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na da kapılarını açtı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 14:02
TÜYAP’tan TEMA’ya büyük destek

Son dönemde düzenlediği fuarlarla kent ekonomisine önemli bir katkı sağlayan TÜYAP, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na da kapılarını açtı. TÜYAP’ın stant desteği çevreciler tarafından taktirle karşılandı.


Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nin işletme ve yönetimini geçen yıl devralarak başta ‘Kitap’ olmak üzere ‘Tarım ve Hayvancılık’, ‘Evleniyoruz ve Mobilya’ ile son olarak ‘İnşaat, Gayrimenkul ve Kent’ fuarları düzenleyen TÜYAP, şehrin tanıtımı ekonomik ve sosyal gelişimine önemli bir katma değer sağladı.


Önümüzdeki dönemde de yine bir dizi organizasyon hazırlığında olan TÜYAP, TEMA’ya verdiği destekle de adından söz ettirdi. Her fuarda ücretsiz stant sağlayan TÜYAP Erzurum yönetiminin çevre bilincinin aşılanmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydeden TEMA İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, Bölge Müdürü Mert Gülnayın’a teşekkür plaketi verdi. Bedirhanoğlu, “Vakfımızın çalışma alanlarını fuara gelen katılımcılara, ziyaretçilere anlatma fırsatı bulduk. Haliyle kısa sürede binlerce insana ulaştık. Gelen farklı talepleri, önerileri, şikayetleri dinledik. Bizim için önemli bir fırsattı. Her fuarda bize yer veren TÜYAP yönetimine ve vakfımıza gösterdiği özel ilgisi nedeniyle Bölge Müdürümüz Mert Beye çok teşekkür ediyoruz” dedi. Bölge Müdürü Gülnayın ise sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, kapılarının TEMA’ya her zaman açık olduğunu söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 14:02
  1. doğa
  2. kitap

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Nihat Genç, İsmail Saymaz'ı fena gömdü! "Liste yapmaya meraklıysan..."
    1. Nihat Genç, İsmail Saymaz'ı fena..
    2. Deniz Türüç Galatasaray'a mı transfer..
    3. Trabzonspor, trafik kazasında ölen..
    4. Spot piyasada elektrik fiyatları
    5. "Maçlara gitmeye devam edeceğim"
    6. Jandarma uzman erbaş sonuçları son..
    7. "Egea Seni Piste Çağırıyor" etkinliği..
    8. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    9. Bütçe uygulama sonuçları (2)
    10. Bağlar’da Ak Partili Beyoğlu..
    11. Gazbir-Gazmer Türkiye İç Tesisat..
    12. Filistin'in yeni hükümeti ilk..
    13. Hz. Bilal Camisi’nde sona gelindi
    14. Başkan Ensari’ye hayırlı olsun..
    15. Vodafone FreeZone Şampiyonluk Ligi..
    16. Diyarbakır'da iki otomobil çarpıştı: 3..
    17. Sultanbeyli’de cinayet anları kamerada
    18. Diyarbakır’daki kazada ölü sayısı 4’e..
    19. Sevgi, çocukların büyümesinde önemli..
    20. Düğün dönüşü kazada ölen iki kardeş..
    21. Gençlerbirliği liderliği geri aldı
    22. Özel’den Şehitler Haftası mesajı
    23. "Tarihimizi kendi soyunu katledenlere..
    24. Heyelanda hayatını kaybeden kişi son..
    25. Cimbom transferde bombayı patlatıyor!
    26. Spot piyasada doğal gaz fiyatları
    27. 23 Nisan Spor Şenliklerinin startı..
    28. MUSEM Gaziantep mutfağını hem koruyor..
    29. İsrail medyası: “Trump, Netanyahu’yu..
    30. KHK’lı adayın yerine mazbata alan AK..
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Haddini aştı! Türkiye'yi tehdit edip Erdoğan'a akıl vermeye kalktı
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Operasyona başladılar! Suudiler o isimleri öldürüyor
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var
    Sudan'da darbeyle düşürülmüştü! El Beşir'den haber var

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Bebeğindeki keneyi çıkardıktan sonra hayatını kaybetti!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!
    Fransız Parlamenter yediği ayarı unutamadı!