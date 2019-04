TÜYAP’tan TEMA’ya büyük destek

Son dönemde düzenlediği fuarlarla kent ekonomisine önemli bir katkı sağlayan TÜYAP, Türkiye Erozyonla Mücadele Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı’na da kapılarını açtı. TÜYAP’ın stant desteği çevreciler tarafından taktirle karşılandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nin işletme ve yönetimini geçen yıl devralarak başta ‘Kitap’ olmak üzere ‘Tarım ve Hayvancılık’, ‘Evleniyoruz ve Mobilya’ ile son olarak ‘İnşaat, Gayrimenkul ve Kent’ fuarları düzenleyen TÜYAP, şehrin tanıtımı ekonomik ve sosyal gelişimine önemli bir katma değer sağladı.

Önümüzdeki dönemde de yine bir dizi organizasyon hazırlığında olan TÜYAP, TEMA’ya verdiği destekle de adından söz ettirdi. Her fuarda ücretsiz stant sağlayan TÜYAP Erzurum yönetiminin çevre bilincinin aşılanmasında önemli bir rol üstlendiğini kaydeden TEMA İl Temsilcisi Işıl Bedirhanoğlu, Bölge Müdürü Mert Gülnayın’a teşekkür plaketi verdi. Bedirhanoğlu, “Vakfımızın çalışma alanlarını fuara gelen katılımcılara, ziyaretçilere anlatma fırsatı bulduk. Haliyle kısa sürede binlerce insana ulaştık. Gelen farklı talepleri, önerileri, şikayetleri dinledik. Bizim için önemli bir fırsattı. Her fuarda bize yer veren TÜYAP yönetimine ve vakfımıza gösterdiği özel ilgisi nedeniyle Bölge Müdürümüz Mert Beye çok teşekkür ediyoruz” dedi. Bölge Müdürü Gülnayın ise sosyal sorumluluk projelerine büyük önem verdiklerini belirterek, kapılarının TEMA’ya her zaman açık olduğunu söyledi.