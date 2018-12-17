TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı sona erdi

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği ve Eskişehir Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenen Eskişehir Kitap Fuarını 88 bin 400 kişi gezdi.

TÜYAP'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle düzenlenen fuara 177 yayınevi katıldı.

11-16 Aralık'ta 50 kültür etkinliğine ev sahipliği yapan fuarındaki imza günlerinde yazarlarla kitapseverler de bir araya geldi. Fuarı 88 bin 400 kitapsever ziyaret etti.