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TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı, 200 yazarı okurlarıyla buluşturacak

Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'nde 11 Aralık'ta başlayacak fuara 150 yayınevi ve 200 yazar katılacak

22 Kasım 2018 Perşembe 12:21
TÜYAP Eskişehir Kitap Fuarı, 200 yazarı okurlarıyla buluşturacak

ESKİŞEHİR (AA) - TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliğiyle, Eskişehir Valiliği, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Eskişehir Ticaret Odasının (ETO) desteğiyle Eskişehir Kitap Fuarı gerçekleştirilecek.

Eskişehir Ticaret Odası-TÜYAP Fuar Merkezi'nde 11-16 Aralık'ta yapılacak ve bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayacak Eskişehir Kitap Fuarı'na 150 yayınevi katılacak.

Eskişehir Kitap Fuarı, panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 60 kültür programına da ev sahipliği yapacak.

Girişin ücretsiz olacağı Eskişehir Kitap Fuarı'ndaki etkinlikler ve imza günlerinde 200 yazar da okurlarıyla buluşma fırsatı yakalayacak.

Fuar hakkında ayrıntılı etkinlik programı ve imza günleri listesine "www.tuyapeskisehirkitapfuari.com" internet sitesinden ulaşılabilecek.

Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 12:21
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