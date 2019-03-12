TÜVGA Gençleri Çanakkale’ye götürdü

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜVGA) Balıkesir İl Temsilciliği 18 Mart Çanakkale Zaferi anısına 150 genci ’Milli Şuur Programı’ kapsamında Çanakkale’ye götürdü.

Çanakkale gezisine Balıkesir’den ve Gönen TÜVGA ilçe teşkilatından 150 genç katıldı. Çanakkale gezisinde Başkan Beşir Islak eşliğinde ki gençler Kilitbayır, Seyit Onbaşı, 57. Alay, Conk Bayırı, Şahinbey şehitliği, Seddulbahir gibi, Çanakkale savaşlarının geçtiği mekanları ziyaret ettiler. TÜVGA’lı gençler Tanıtım Merkezinde 11 bölümden oluşan destansı 3 boyutlu filmleri izlerken, zaman zaman duygulandıkları görüldü.

Gezi sonrası açıklama yapan TÜGVA Balıkesir İl Temsilcisi Beşir Islak, “Geçmişini bilmeyen geleceğine yön veremez. Onun için biz geçmişimizi, tarihimizi iyi bilme noktasına özellikle önem veriyoruz. Geçmişimizi elbette kitaplardan okuyacağız ama yetmez her fırsatta ecdadımızı, şehitlerimizi, tarihi mekanlarımızı bizatihi yerinde ziyaret edip o atmosferi iliklerimize kadar hissedeceğiz. Bu vesileyle hafızamızı diri tutacak, geçmişten aldığımız güçle gelecek hedeflerimizi belirleyecek, bu sorumluluk bilinciyle de çağın gerekliliklerini iyi okuyup günümüzü iyi değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.