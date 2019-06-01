Tuvalete giren 2 metrelik yılan korkuttu
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.01 Haziran 2019 Cumartesi 22:06
Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir dinlenme tesisinin tuvaletlerine giren 2 metrelik yılan, paniğe neden oldu.
Malkara - Süleymanpaşa yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin tuvaletine 2 metre uzunluğunda yılan girdi. Mekan sahipleri tarafından çağrılan itfaiye ekipleri, zehirsiz olduğu belirlenen yılanı yakalayarak, doğal ortamına saldı. Mekan sahipleri, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
YORUM YAZ