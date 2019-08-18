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Mevsimlik fındık işçilerinin tuvalet sırası kavgası

Mevsimlik fındık işçilerinin kaldığı evlerde iki grup arasında tuvalette sıra bekleme yüzünden taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgayı jandarma ekipleri zor ayırdı.

18 Ağustos 2019 Pazar 14:58
Mevsimlik fındık işçilerinin tuvalet sırası kavgası

Fındık bahçelerinde çalışmak üzere Zonguldak'ın Alaplı ilçesine bağlı Mollabey köyüne gelen ve köyde konaklayan fındık işçileri arasında tuvalette sıra bekleme konusunda tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın büyümesi ile bazı gruplar da kavgaya dahil oldu.

Jandarma müdahale etti

Bu sırada devriye gezen jandarma timleri, olaya müdahale etti. Buna rağmen kavga uzun süre devam etti. Kavgaya dahil olan 23 fındık işçisi jandarma nezdinde köyden çıkartılarak, Karasu ilçesine gönderildi.

Jandarma olay yerinde güvenlik önlemlerini artırdı.

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Haber Tarihi: 18 Ağustos 2019 Pazar 14:58
  1. Zonguldak
  2. kavga

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