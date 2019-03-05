Tuvalet penceresinden girdiği marketten 17 bin TL çaldı KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tuvalet penceresinden girdiği marketin kasasından 17 bin 200 TL çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin İzmit ilçesinde tuvalet penceresinden girdiği marketin kasasından 17 bin 200 TL çalan hırsız, polis ekiplerince yakalandı.

Olay İzmit Kuruçeşme mevkiinde bulunan marketler zincirine ait iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kuruçeşme’de bulunan, büyük bir marketler zincirine ait iş yerine tuvalet penceresinden giren hırsız, çelik kasayı açarak içerisinde bulunan 17 bin 200 lira parayı alarak gözden kayboldu. Olayın ardından sabah saatlerinde markete gelen çalışanların durumu fark etmesi üzerine durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri,güvenlik kameralarındaki görüntüleri inceledikten sonra olayı gerçekleştiren şahsın G.B. (25) olduğu tespit edildi. Tespitin ardından harekete geçen ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren şahsı, marketin yakın bir bölgesinde ikamet ettiği evde gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şahsın sorgusunda suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

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