  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Oğuzhan Asiltürk'ün sağlık durumuna ilişkin açıklama

Taliban’ın kontrolüne girmişlerdi! Savaş bölgesinde TV’deki o Türk dizisi şaşkına çevirdi

Bill Gates’ten gündemi altüst edecek çıkış: Bu durumdan endişe duyuyorum

Bakım konusunda beceriksiz olunca çareyi sökmekte buldular! CHP’li İBB’den skandal icraat

"Reis Sınıfı Denizaltı" projesinde kritik gelişme! İlk kez Türkiye'de üretildi

Saldırı robotlarından dünyaya gözdağı

‘Kim kiminle nerede yattı’ haberlerinin fabrikası Hürriyet fuhuş karşıtı oldu

Resmi açıklama geldi! İşte araç sahiplerinin en çok merak ettiği sorunun cevabı

Uzman isimden çarpıcı "AKINCI TİHA" yorumu: Bunu yapmak düşman için büyük hata olur

Yazıklar olsun! 'Oğuzhan Asiltürk Ölse de kurtulsak' diyen bir grup var
Avrupa Birliği'nden Taliban açıklaması
ASELSAN'dan Avrupa ülkesine yeni ihracat
ABD'de korkunç bilanço! Son 24 saatte...
ABD'den Kuzey Kore'ye çağrı
Avrupa ‘Tuvalet kültürü’nü Osmanlı’dan öğrenen Almanlar şimdi ineklere tuvalet eğitimi vermeye başladı!
Avrupa

‘Tuvalet kültürü’nü Osmanlı’dan öğrenen Almanlar şimdi ineklere tuvalet eğitimi vermeye başladı!

‘Tuvalet kültürü’nü Osmanlı’dan öğrenen Alman bilim insanları, sera gazı emisyonlarını azaltarak iklime faydası olması amacıyla ineklere tuvalet eğitimi vermeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 19:51:00 - 2021-09-14 20:09:18
‘Tuvalet kültürü’nü Osmanlı’dan öğrenen Almanlar şimdi ineklere tuvalet eğitimi vermeye başladı!

‘Tuvalet kültürü’ çok fazla geçmişe dayanmayan Almanya’da bugün ineklere tuvalet eğitimi verilmeye başlandı.Almanya’da Çiftlik Hayvanları Biyolojisi Araştırma Enstitüsü (FBN) ve Auckland Üniversitesinin ineklerin tuvalet eğitimine yönelik ortak çalışması "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, Almanya’da FBN’ye bağlı bir çiftlikte 16 buzağıya tuvaletlerini ahırın sadece belirli yerlerinde yapmalarını ödül-ceza yöntemiyle eğitmeye çalıştı.

16 buzağıdan 11’ini tuvaletini belli alanlarda yaptı

Buzağılar idrarlarını özel olarak çimden yapılmış alanlarda yapmadıkları zaman "üç saniye boyunca su püskürtülme" cezası verilirken bu alanlarda idrarlarını yaptıkları zaman da yiyeceklerle ödüllendirildiler.

Birkaç hafta boyunca devam eden araştırmada, hayvan davranışlarında uzmanlarından oluşan ekipler 16 buzağıdan 11'ini tuvaletini belli alanlarda yapma konusunda başarıyla eğitti.

‘Tuvalet kullanmayı neden öğrenmesinler’

FBN araştırmacılarından Dr. Jan Langbein, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Normalde ineklerin dışkılarını veya idrara çıkmalarını kontrol edemeyecekleri sanılır. İnek, diğer birçok hayvan veya çiftlik hayvanı gibi oldukça zeki ve öğrenme yeteneğine sahip. Tuvalet kullanmayı da neden öğrenemesinler?" ifadelerini kullandı.

Amonyak gazda yüzde 56’lık azalma olacağı savunuluyor

Araştırmacılar, ineklerin idrarının yüzde 80'inin tutulması durumunda ahırlarda ve çiftliklerde idrarın fermente olmasıyla açığa çıkan amonyak gazda yüzde 56'lık azalma olacağını savundu. Ayrıca hayvanların yaşam alanlarındaki idrar seviyelerinin azaltılmasının enfeksiyon riskini azaltacağını belirten araştırmacılar, azalışın hayvanların hijyen ve refahlarını iyileştireceğini de belirtti.

Avrupa ‘tuvalet kültürü’nü Osmanlı’dan öğrendi

Osmanlı İmparatorluğıu sahip olduğu kültür ve yaşam tarzı bakımından Avrupa’ya örnek bir devlet olmuştu. Osmanlı’daki Türk hamamları temizlik adına tarih boyunca çok önemli mekanlar olarak kayıtlara geçmişti. Avrupa’da ‘tuvalet’ kavramı bile yokken 1600’lerde ‘tuvalet’ kavramından bihaberlerdi. Tarih boyunca Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, insanlar ihtiyaçlarını boş buldukları alanlarda, ya da evin içinde giderip dışarıya fırlatılıyordu. Hatta öyle ki Avrupa şehirleri pis kokulardan geçilmiyordu. Avrupa’daki yüksek topuklu ayakkabıların ve şemsiyelerin revaçta olmasının, parfüm kullanma kültürünün bu denli artmasının nedenlerinden birisi de işte bu gerçekti. Avrupa’da Osmanlı’nın liderliğinde ‘tuvalet kültürü’ oluştu.  



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay