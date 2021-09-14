‘Tuvalet kültürü’nü Osmanlı’dan öğrenen Almanlar şimdi ineklere tuvalet eğitimi vermeye başladı!

‘Tuvalet kültürü’ çok fazla geçmişe dayanmayan Almanya’da bugün ineklere tuvalet eğitimi verilmeye başlandı.Almanya’da Çiftlik Hayvanları Biyolojisi Araştırma Enstitüsü (FBN) ve Auckland Üniversitesinin ineklerin tuvalet eğitimine yönelik ortak çalışması "Current Biology" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, Almanya’da FBN’ye bağlı bir çiftlikte 16 buzağıya tuvaletlerini ahırın sadece belirli yerlerinde yapmalarını ödül-ceza yöntemiyle eğitmeye çalıştı.

16 buzağıdan 11’ini tuvaletini belli alanlarda yaptı

Buzağılar idrarlarını özel olarak çimden yapılmış alanlarda yapmadıkları zaman "üç saniye boyunca su püskürtülme" cezası verilirken bu alanlarda idrarlarını yaptıkları zaman da yiyeceklerle ödüllendirildiler.

Birkaç hafta boyunca devam eden araştırmada, hayvan davranışlarında uzmanlarından oluşan ekipler 16 buzağıdan 11'ini tuvaletini belli alanlarda yapma konusunda başarıyla eğitti.

‘Tuvalet kullanmayı neden öğrenmesinler’

FBN araştırmacılarından Dr. Jan Langbein, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Normalde ineklerin dışkılarını veya idrara çıkmalarını kontrol edemeyecekleri sanılır. İnek, diğer birçok hayvan veya çiftlik hayvanı gibi oldukça zeki ve öğrenme yeteneğine sahip. Tuvalet kullanmayı da neden öğrenemesinler?" ifadelerini kullandı.

Amonyak gazda yüzde 56’lık azalma olacağı savunuluyor

Araştırmacılar, ineklerin idrarının yüzde 80'inin tutulması durumunda ahırlarda ve çiftliklerde idrarın fermente olmasıyla açığa çıkan amonyak gazda yüzde 56'lık azalma olacağını savundu. Ayrıca hayvanların yaşam alanlarındaki idrar seviyelerinin azaltılmasının enfeksiyon riskini azaltacağını belirten araştırmacılar, azalışın hayvanların hijyen ve refahlarını iyileştireceğini de belirtti.

Avrupa ‘tuvalet kültürü’nü Osmanlı’dan öğrendi

Osmanlı İmparatorluğıu sahip olduğu kültür ve yaşam tarzı bakımından Avrupa’ya örnek bir devlet olmuştu. Osmanlı’daki Türk hamamları temizlik adına tarih boyunca çok önemli mekanlar olarak kayıtlara geçmişti. Avrupa’da ‘tuvalet’ kavramı bile yokken 1600’lerde ‘tuvalet’ kavramından bihaberlerdi. Tarih boyunca Almanya başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde, insanlar ihtiyaçlarını boş buldukları alanlarda, ya da evin içinde giderip dışarıya fırlatılıyordu. Hatta öyle ki Avrupa şehirleri pis kokulardan geçilmiyordu. Avrupa’daki yüksek topuklu ayakkabıların ve şemsiyelerin revaçta olmasının, parfüm kullanma kültürünün bu denli artmasının nedenlerinden birisi de işte bu gerçekti. Avrupa’da Osmanlı’nın liderliğinde ‘tuvalet kültürü’ oluştu.





