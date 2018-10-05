Tuvalet kağıdı Trump'ın paçasına kondu!

ABD Başkanı Donald Trump'ın ayakkabısına dün Minnessota eyaletindeki mitingine gitmek üzere başkanlık uçağı Air Force One'a bindiği sırada tuvalet kağıdı ya da mendil olduğu sanılan bir cismin yapışmış olduğu görüldü. Trump durumu fark etmeden etrafı selamlarken görüntüler sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Başkanın uçağa girmesiyle kağıt parçası da yapıştığı yerden kurtuldu. Kağıdın daha sonra uçağa binen bir görevli tarafından yerden alındığı belirtildi.



Görüntüler kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.



Görüntüleri ilk yükleyen kişinin paylaşımını 1 milyondan fazla kişinin izlediği belirtildi.

İnternetin diline düştü

​'JARosenberg' adlı Twitter kullancısı, "Trump'ın ayakkabısına tuvalet kağıdı yapışmış ve kimse ona bunu söyleme zahmetine girmedi mi? Tam bir utanç kaynağı" diye yazdı.

Hans Roach adlı bir diğer Twitter kullanıcısı ise, "O bir tuvalet kağıdı mı yoksa ABD Anayasası mı?" diye sordu.

'Philin' Myself' adlı internet kullancısı ise, "Sanki bu başkanlık daha tuhaf olamazmış gibi… Trump bugün Air Force One'a ayağında tuvalet kağıdıyla bindi" yorumunu yaptı.